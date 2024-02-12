Сложнейшие операции младенцам проводят в перинатальном центре Шымкента

В Шымкенте новорождённым с пороками развития делают сложнейшие операции, передает OTYRAR со ссылкой на Khabar.

У врачей городского перинатального центра появилась возможность спасать малышей сразу после рождения. В медучреждении впервые открыли неонатальную хирургию.

Специалисты говорят: порой это очень важно, ведь бывают случаи, когда дорога каждая минута. Ранее таких маленьких пациентов транспортировали в другие медучреждения. Теперь в перинатальном центре есть штатный неонатальный хирург, а также анестезиолог-реаниматолог. В этом году были успешно прооперированы семь детей. Один из них родился с редкой аномалией – гастрошизис. Все органы желудочно-кишечного тракта у ребёнка находились вне брюшной полости.

Гульмира Будукова, заместитель главного врача по неонатальной службе:

«Ребёнок крайне тяжелым был, не стабильный. С таким состоянием мы бы не смогли перевести, как раньше. Раньше, мы бы перевели этого ребёнка в городскую детскую больницу – неонатальную реанимацию, чтобы там проводили операцию. С этого года мы оперируем у нас здесь. Раньше в городе Шымкенте такое ещё не практиковалось».

Сейчас врачи продолжают поддерживают в крошечном организме жизненно важные процессы. На более сложный уровень работы в Шымкенте перешли ещё два родильных дома. Там начали принимать пациенток со сложными патологиями.