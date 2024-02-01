В хищении 530 млн тенге подозревают бухгалтеров в Туркестанской области

В Туркестанской области в хищении подозревают бухгалтеров районного отдела образования.

Сумма огромная — 530 миллионов тенге, об этом рассказали в областной прокуратуре.

В надзорном органе начали расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Жетысайского района.

Следствие показало, что в период с 2021 по 2023 годы они меняли анкетные данные сотрудников школ.

В итоге заработная плата шла в карманы бухгалтеров. Злоумышленники действовали в группе лиц по предварительному сговору.

Жасулан Егемберды, помощник прокурора Туркестанской области:

«Трое подозреваемых лиц водворены в изолятор временного содержания. С санкции суда они арестованы на два месяца. Проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению».