Двое мужчин организовали нарколаборатории в Туркестанской области

Двое граждан Туркестанской области задержаны за сбыт наркотиков, передает OTYRAR.

Департаментом полиции при координации прокуратуры Туркестанской области проведены ОРМ в отношении приверженцев нетрадиционного деструктивного религиозного течения.

По информации граждане А. и Д. занимались незаконным хранением оружия, сбытом наркотических средств.

В ходе проверки задокументированы факты сбыта и изготовления искусственных наркотиков ацетилированного опия, в условиях нарколаборатории.

“Нарколаборатория располагалась в г.Кентау. Обыском в лаборатории обнаружены 2 флакона с приготовленной к сбыту опием по 10 мл., марихуана, химические средства для изготовления опия, специальные оборудования, а также огнестрельное оружие”.

Кроме того, изъята религиозная литература, назначены соответствующие экспертизы. Сейчас ведется досудебное расследование.

Мужчины взяты под стражу с санкции суда. Иная информация в порядке ст.201 УПК не подлежит к разглашению, сообщили в прокуратуре Туркестанской области.