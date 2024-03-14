Количество дел по семейно-бытовому насилию резко выросло в Шымкенте

В Шымкенте количество правонарушений, совершаемых на семейно-бытовой почве, заметно выросло.

Печальную статистику в суде связывают с изменением закона. Если раньше жертва домашнего насилия должна была лично написать заявление на мужа-тирана в полицию, то сейчас противоправные действия выявляют сами правоохранители.

В 2022 году в суд поступило около 174 дел, в прошлом — больше трех тысяч. В большинстве случаев, домашних абьюзеров направляют спецприёмники на 10-15 дней.

Байдыбек Дуйсебеков, председатель судебной коллегии по уголовным делам суда г. Шымкента:

«Резко возросло количество дел по категории противоправных действий в рамках семейно-бытовых отношений. По распоряжению нашего Президента усилена ответственность за домашнее насилие. С 1 июля 2023 года в законодательство внесли изменения, теперь сотрудники полиции перешли от возбуждения дела против агрессора, к вынесению семейно-бытового насилия. Окончательная правовая оценка остается за судом. Также одним из наиболее важных изменений является то, что теперь существует только одна возможность примирения в суде. Это позволяет прекратить психологическое давление на жертв насилия».