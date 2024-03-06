Мать и двое детей госпитализированы в ходе ДТП в Шымкенте

Женщину с грудным ребенком госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в Шымкенте.

Это видео в редакцию программы «Экстренный вызов» прислал очевидец. По словам очевидца, водитель BMW двигался по улице Сыпырган Ата в сторону Тамерлановского шоссе.

Автомобиль двигался на большой скорости. Не справившись с управлением, водитель врезался в столб и переехав через разделительный бордюр, выехал на встречную полосу движения, протаранив автомобиль Chevrolet Cobalt.

Пятилетнюю девочку, ее маму и грудного ребенка госпитализировали.