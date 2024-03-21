На два года осудили студента, который несколько месяцев насиловал школьницу в Сайрамском районе

Угрожал, шантажировал и насиловал школьницу на протяжении нескольких месяцев.

Резонансный судебный процесс завершился в Туркестанской области. Студента, который надругался над ученицей 7-го класса, осудили на два года. Мягкий приговор шокировал адвоката пострадавшей стороны. Родители девочки и сама потерпевшая сейчас находятся в сильном эмоциональном напряжении и депрессии, говорит сторона защиты.

По словам адвоката, преступление вскрылось, когда осуждённый в очередной раз ворвался к ним домой. Он запугивал девочку. Говорил, что покончит жизнь самоубийством, если она не вступит в с ним в интимную связь. Увидев произошедшее родители потерпевшей вызвали полицию и заявили на незаконное вторжение в дом. Во время следствия школьница призналась, что произошло ужасное. Всё это время девочка хранила молчание, говорит студент угрожал убить не только себя, но и её родных.

Гуляйхан Турсыманова, адвокат пострадавшей стороны:

«Два раза ночью заходит к ней домой, где она в одной комнате спит с бабушкой, совершает два половых акта там. Еще два половых акта он совершает, когда она возвращается со школы, он забирает ее на машине и там же совершает половые акты в машине. Он приходит домой к девочке, когда она ему говорит, что все я не буду с тобой общаться. Он приходит к ней домой днем, берет веревку и говорит «я сейчас здесь повешусь, будешь виновата ты и твоя семья».

Изначально дело возбуждали по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». После экспертиз, которые установили семь фактов изнасилования, дело переквалифицировали на статью «изнасилование с применением насилия, совершенное неоднократно в отношении несовершеннолетней». Также провели психологическую экспертизу, которая подтвердила, что девочка не склонна к фантазированию.

Когда дело дошло до суда, родные насильника предлагали матери оплатить услуги адвоката и и выплатить моральную компенсацию. Чтобы увести своего сына от ответственности они также предлагали замужество, рассказывает сторона защиты.

Гуляйхан Турсыманова, адвокат пострадавшей стороны:

«Самое интересное, что на следствии, что на суде подозреваемый в суде свою вину не признавал. Были допрошены свидетели со стороны подозреваемого, которые подтвердили, что видели девочку вместе с этим парнем неоднократно. Подтвердили, что парень знал, что ей 14 лет. Начали допрашивать подсудимого, суд прерывает допрос, ссылаясь на другое судебное заседание. Мы прождали до конца рабочего дня. Процесс так и не продолжился, и его отложили нам на неделю».

Обвиняемый в свою очередь признал вину частично, мол «да половой акт был, но обоюдно», якобы пострадавшая сама его соблазнила. Государственный обвинитель поддержал обвинение и попросил подсудимого признать виновным в изнасиловании. Прокурор просил назначить ему наказание в виде 7 с половиной лет лишения свободы. Однако, в ходе судебных разбирательств дело переквалифицировали на другую статью и втрое снизили тюремный срок.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Решением суда подсудимому переквалифицировали статью на «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», признав его виновным по данной статье. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Наказания осужденный будет отбывать в учреждении минимальной безопасности уголовно-исполнительной системы».

Приговор суда не вступил в законную силу. Пострадавшая сторона планирует обжаловать его. Такое наказание считают неприемлемым и фонде «НЕ Молчи».