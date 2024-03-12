Отпечаток пальца помог раскрыть тяжкое преступление в Туркестанской области

Отпечаток пальца, найденный на шлеме, помог раскрыть тяжкое преступление.

В августе прошлого года на территории Туркестанской области участники преступной группировки с особой жестокостью застрелили двоих человек.

Двое мужчин в масках приехали на мотоцикле и открыли огонь по людям, отдыхавшим во дворе собственного дома.

В результате два брата погибли на месте, еще двое получили ранения. Полицейские обнаружили спрятанный в овраге мотоцикл в трех километрах от места происшествия.

Старший криминалист оперативно-криминалистического отдела Чингыс Сарсеков, дежуривший в составе группы оперативного расследования, снял отпечатки пальцев со шлема.

Благодаря дактилоскопии удалось раскрыть личность преступника. Убийство было раскрыто в течение суток. Подозреваемых задержали.

Оказалось, что преступники совершили нападение на мотоцикле в перчатках. Единственной ключевой уликой стал отпечаток пальца на шлеме, найденный стараниями капитана полиции.