«Первый замначальника ДКНБ требовал 500 тысяч долларов» — Максут Исахов

Бывший замакима Шымкента Максут Исахов, находясь на скамье подсудимых, не сдерживает слез.

Экс-высокопоставленный чиновник общается с родными через решетку. Его обвинияют в даче взятки в особо крупном размере. Судебные разбирательства проходят в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Зал суда переполнен: на первое слушание приехали родственники подсудимого, общественные защитники и журналисты.

Судебный процесс начался с обвинительного акта прокурора. Представитель надзорного органа читал документ около 30 минут. По данным государственного обвинителя, коррупционная история берет свое начало с мая 2020 года. Тогда был объявлен тендер на реконструкцию магистральных сетей по улицам Гагарина, Абая и Громова на сумму 685 млн-ов тенге. Победителем определили товарищество “Корпорация «Сити-Строй». Потенциальным поставщиком, занявшим второе место стало ТОО “АлемСтрой-1”. Уже через два дня после конкурса с победителем был заключен соответствующий договор. Однако, проигравшая компания “СТАРТ-СТРОЙ” не согласилась с итогами конкурса и обратилась в суд.

Мухтар Арыстанов, государственный обвинитель:

«Решением специзиализированного межрайонного экономического суда от 2 июня 2020 года исковое заявление ТОО “СТАРТ-СТРОЙ” было удовлетворено в полном объеме. +9 сентября 2020 года заместитель акима Шымкента Исахов несмотря на то, что он в силу своих должностных полномочий не имел никакого отношения вышеуказанным конкурсу, поскольку тот период он не курировал деятельность управления государственных закупок, вызвал к себе в служебный кабинет замдиректора ТОО “СТАРТ-СТРОЙ” Егизбаева»

По данным надзорного органа, нового победителя Исахов якобы попросил добровольно отказаться от тендера, пообещав победу в другом конкурсе на 11 млрд тенге. Однако, предприниматель от такого заманчивого «предложения» отказался. Не добившись желаемого, как уверяет гособвинитель, Исахов потребовал от частной компании 187 миллионов тенге. В противном случае угрожал “воевать до конца”.

В итоге — тендер окончательно выиграло товарищество “СТАРТ-СТРОЙ”, а субподрячиком стала компания “Корпорация «Сити-Строй». Победившая компания записала разговор с Исаховым на диктофон и обратилась с заявлением в Комитет Национальной безопасности. Последние начали расследование. Узнав об этом, как рассказывает гособвинитель, Исахов попытался передать первому замначальнику КНБ 200 тысяч долларов. Передача денег завершилось для экс-замакима арестом.

В суде быший высокопоставленный чиновник все обвинения полностью отрицает. По словам Максута Исахова: первый заместитель ДКНБ требовал взятку, угрожая уголовным преследованием.

Максут Исахов, бывший заместитель акима г. Шымкента, подсудимый:

«Господин судья, Сарбасов же не рядовой следователь, а первый заместитель руководителя ДКНБ. Когда первый замначальника ДКНБ тебе говорит о том, что вот поступила команда сверху, в любом случае вас надо закрыть, я говорю «если вам нужна моя должность, я уйду с этой должности, я не держусь за эту должность». Он говорит «нет, вас все равно это не спасет». В общем, угрожал и намекал на то, что может помочь, но смогу ли я осилить. В общем просил очень большую сумму, 500 тысяч долларов. Естественно я ему отказал, потому что я вообще не чувствовал вину за эти трубы. За что я должен был давать? Я же этого “СТАРТ-СТРОЙ” не знаю»

В суде Максут Исахов также уверяет, что на него с начала расследования уголовного дела оказывают давление. По словам экс-замакима, его сначала водворили в карцер, а после 35 дней держали в одиночной камере. Помимо этого, как рассказывает бывший высокопоставленный чиновник, ему не давали связаться адвокатом.

Максут Исахов, бывший заместитель акима г. Шымкента, подсудимый:

«Первые 5-6 дней я один в одиночной камере, не знаю что происходит, приходят какие-то не знакомые мне люди и говорят «я ваш адвокат», а я уже никому не верю. И в это время значит представились работниками центрального аппарата КНБ и мне предлагают «вот Максут Пернебаевич, тебе светит 10-15 лет, вот если ты чистосердечно признаешься, либо поговоришь со своими коллегами, желательно там руководством города, мы вам там поможем» и показывают уголовный кодекс. Говорят еще «вот вам дадут пять лет, можно три года сделать» и начинают меня уговаривать. Это происходило 4 раза. И когда ты сидишь в одиночной камере, никого не видишь, ничего не знаешь. На одной стороне весов 10-15 лет, на другой стороне твои шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние, престарелая мать 75 лет. Очень трудно сделать выбор. Я никому не желаю проходить такое испытание»

Адвокат Максута Исахова в свою очередь уверяет, что дело строится на фальсифицированных документах и является незаконным.

Жания Бодау, адвокат Максута Исахова:

«На сегодняшний день Максут Пернебаевич — это жертва псевдокоррупции. Как такового коррупционного нарушения он не совершал. Вы все слышали, что он действовал только в интересах государства и жителей. У него была лишь одна цель — обеспечить жителей теплом, он эту цель достиг. По поводу записи, который предоставил Егизбаев, которая гуляет в СМИ — это не полная запись. Это опять таки сфальцифированная, смонтированная запись и в данной записи не идет речи о том, что Исахов вымогал там определенную сумму от Егизбаева»

Максут Исахов занимал пост замакима Шымкента с февраля 2020-го года, курировал несколько сфер: транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.

В ходе предварительного слушания адвокат Исахова ходатайствовала о том, чтобы дело передали на рассмотрение суда в другом регионе. Кроме того сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на ухудшение состояние здоровья подсудимого. Однако ходатайство было отклонено. Очередной процесс по громкому делу назначен на 19 марта.