Серьезное ДТП произошло в Шымкенте

В Шымкенте произошла авария с участием автомобиля Chevrolet Cobalt и междугороднего автобуса Van Hool.

В результате ДТП пятерым пострадавшим, среди которых двое детей, потребовалась медицинская помощь.

Подробности инцидента корреспонденту программы «Экстренный вызов» сообщили очевидцы аварии.

ДТП произошло 19 марта около 21:15 на пересечении улиц Иляева и Байтурсынова.

На перекрестке есть светофоры, но в тот момент и до аварии они не работали. Это отчетливо видно на снятых оператором кадрах.

После столкновения в Chevrolet молниеносно раскрылась подушка безопасности, именно с той стороны, откуда пришелся удар. Это уберегло водителя от тяжелых травм.

Кроме водителя в салоне легкового автомобиля находился его приятель, сидевший рядом, а также женщина с двумя детьми на заднем сидении. Прибывшие на место ДТП медики оказали всем пострадавшим помощь.

К счастью, обошлось без тяжелых последствий. В салоне автобуса находился только водитель, у него ни единой царапины.

Полицейские начали расследование. Им предстоит выяснить, кто из водителей нарушил правила и спровоцировал ДТП.