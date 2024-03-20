Серьезное ДТП произошло в Шымкенте

В Шымкенте произошла авария с участием автомобиля Chevrolet Cobalt и междугороднего автобуса Van Hool.
В результате ДТП пятерым пострадавшим, среди которых двое детей, потребовалась медицинская помощь.
Подробности инцидента корреспонденту программы «Экстренный вызов» сообщили очевидцы аварии.
ДТП произошло 19 марта около 21:15 на пересечении улиц Иляева и Байтурсынова.
На перекрестке есть светофоры, но в тот момент и до аварии они не работали. Это отчетливо видно на снятых оператором кадрах.
После столкновения в Chevrolet молниеносно раскрылась подушка безопасности, именно с той стороны, откуда пришелся удар. Это уберегло водителя от тяжелых травм.
Кроме водителя в салоне легкового автомобиля находился его приятель, сидевший рядом, а также женщина с двумя детьми на заднем сидении. Прибывшие на место ДТП медики оказали всем пострадавшим помощь.
К счастью, обошлось без тяжелых последствий. В салоне автобуса находился только водитель, у него ни единой царапины.
Полицейские начали расследование. Им предстоит выяснить, кто из водителей нарушил правила и спровоцировал ДТП.