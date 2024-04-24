Подросток подозревается в изнасиловании школьницы в Толебийском районе

Редакции OTYRAR стало известно об изнасиловании школьницы, проживающей в Толебийском районе Туркестанской области.
В полиции на наш запрос ответили, что подозреваемый-несовершеннолетний парень. Его уже выдворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело и проводятся все необходимые экспертизы.
Также, в сети появилась информация о том, что сарай и машину принадлежащие семье подозреваемого подожгли. В ДП Туркестанской области на вопрос о возгорании ответили так:
«По факту умышленного уничтожения либо повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Полицейскими по «горячим следам» задержаны подозреваемые и доставлены в отдел полиции.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время ситуация в поселке стабильная.
Дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области»,- сказано в пресс-релизе ДП Туркестанской области.