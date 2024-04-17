Жилой массив Кайнарбулак в этом году обеспечат природным газом.

Об этом рассказали в городском управлении энергетики. На обеспечение жилого массива голубым топливом потратят 10 млрд тенге. Работа проходит в два этапа. Первый уже завершен, половина средств освоена. В этом году планируют завершить второй этап работ и подключить жилой массив, с населением 60 тысяч человек, к природному газу.

«В 2023 году на строительные работы 9 объектов в черте города было выделено 5 млрд 600 млн тенге. По итогам прошлого года завершены строительные работы 6 объектов. В результате, порядка 49 тысяч человек получили возможность пользоваться природным газом. Уровень охвата повысился с 94-ёх до 96-ти процентов. В этом году из бюджета планируется выделить 7 млрд тенге на проведение строительных работ на 7 объектах, в том числе в жилых массивах Кайнарбулак, Бозарык-Жана-кұрылыс, Ынтымак-2, Тассай, Каратобе, 20 лет Независимости и Кайтпас-1. Строительные работы начались в апреле», — говорит Азат Кайнарулы, заместитель руководителя управления энергетики и инфраструктурного развития г. Шымкента.

Всего в Шымкенте природным газом охвачены 54 жилых массива. 24 из них газифицированы частично.