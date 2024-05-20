Горе-бизнесмены сдавали в аренду жилье для очередников в Шымкенте

Арендное жилье для очередников в Шымкенте использовали не по назначению.

Вместо того, чтобы жить в квартире и копить на собственные квадратные метры, временные владельцы жилья решили его сдавать. В ходе рейда выявили 2 подобные квартиры, которые сдали в аренду. В управлении жилья говорят, на первый раз временные владельцы арендного жилья получат предупреждение.

«Им выдано предупреждение сроком на 1 месяц. Если арендаторы не осуществляют целевое назначение квартиры, то в дальнейшем будет подан иск в суд для выселения из квартиры», — говорит Жулдыз Ордабекова, руководитель отдела управления жилья г. Шымкента.

В прошлом году горе-бизнесменам, которым выдали арендное жилье для временного проживания, пришлось вернуть квартиры в управление жилья. 23 человека с начала года отказались от арендного жилья добровольно.