Секретный отряд войск представили в Шымкенте

Силы специальных операций нашей страны сформированы 19 января 2022 года указом президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Такое решение Глава Государства принял после трагического Кантара. Задача таких отрядов решать специальны задачи в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействию незаконным вооруженным формированиям.

Показывать их лица и брать интервью — запрещено! Гриф секретности в их отношении самый строгий. В день защитников отечества, на базе воинской части 35748 ребята впервые на плацу перед публикой, не надолго после смотра сразу на службу.

База воинской части 35748, это одна из самых больших частей в стране. Здесь служат больше двух тысяч защитников отечества, бригада оснащена современным оборудованием. В день защитника отечества здесь проходит смотр.

Во время смотра боевой техники представили разные виды оружия, среди которых минометное вооружение, оно предназначено для уничтожения живой силы и бронированной техники с дальнего расстояния. Бойцы показывают как работает оружие. Есть и лазерные наводки, они могут определить цель на расстоянии от 3 км, даже в воздухе.

Аким Шымкента после осмотра боевой техники встретился с бойцами части. Габит Сыздыкбеков наградил почетными грамотами всех отличившихся. Глава мегаполиса отметил, благодаря защитникам отечества, в стране у нас мир и покой.

«Наша оборона с каждым годом обновляется, силы наши укрепляются. Я желаю всем нам мирного неба, всего самого хорошего и спокойствия. С праздником!», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

После осмотра воинской части, бойцы идут на службу. В день защитника отечества, в свой профессиональный праздник они на страже порядка, охраняют мир и покой.