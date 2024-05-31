Туркестан готовится получить особый статус. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Документ определяет условия для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана, а также признания его общегосударственной значимости. Это сформирует эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного значения города. При этом в планах — научные археологические исследования и работы на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

«Чтобы Туркестан получил особый статус, мы подготовили законопроект. Он предусматривает развитие города, как духовно-исторического центра страны. Самое важное в этом документе – сохранить главную культурную достопримечательность – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. Мы будем контролировать строительство и не будем допускать посторонних элементов застройки», — говорит Бейсен Тажибаев, заместитель акима Туркестанской области.

Запрещается строительство объектов высотой более 7 метров, а также несовместимых с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам. Это делается для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и недопущения вокруг него посторонних элементов застройки.

В 2021 году по итогам саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств было принято решение о признании города Туркестана духовной столицей тюркского мира.