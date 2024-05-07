В Шымкенте вопросы строительства комфортных школ на особом контроле

В акимате города Шымкента под председательством Габита Сыздыкбекова прошло специальное совещание, посвященное вопросам строительства школ в рамках национального проекта «Комфортная школа», инициированного Главой государства.

Создание современного, эргономичного и безопасного образовательного пространства для детей Шымкента стало приоритетом.

Для этого разработана новая нормативно-правовая база и установлены более высокие требования к строительству школ.

В числе ключевых изменений:

Разработка типовых заданий на проектирование по 7-ми проектным мощностям. Это позволит оптимизировать процесс строительства и обеспечить школы необходимой инфраструктурой.

Утверждение перечня технологического оборудования и мебели, отвечающего современным требованиям эргономики и потребностям обучающихся и педагогов.

Удобная и функциональная мебель, а также современное оборудование создадут комфортные условия для учебы и работы.

Создание отдельных блоков с учебными кабинетами, санитарными узлами и спортзалами для учащихся начальных и старших классов. Это позволит разграничить потоки учащихся и обеспечить более эффективную организацию учебного процесса.

Повышение мер безопасности за счет внедрения современных технических средств, а также обеспечение школ лицензированной охраной с усилением квалификационных требований к сотрудникам агентств. Безопасность детей – это главный приоритет, поэтому ей будет уделено самое пристальное внимание.

Создание безбарьерной среды для детей с особыми образовательными потребностями. Все школы будут оборудованы пандусами, лифтами и другими необходимыми средствами для обеспечения доступности образования для всех детей.

Оснащение школ современными оборудованными предметными кабинетами. Это позволит учителям использовать в своей работе самые передовые методики и технологии обучения.

Наличие дополнительных гардеробных и индивидуальных шкафов для хранения учебных пособий и одежды во всех школах. Это обеспечит комфорт и порядок в учебных заведениях.

Реализация проекта «Комфортная школа» находится на личном контроле главы города.

В ходе совещания Габит Сыздыкбеков поручил:

Обеспечить школы современным технологическим оборудованием.

Установить необходимое оборудование и поддержать местных производителей.

Уделить внимание привлечению квалифицированных кадров для работы в комфортных школах.

Строительство комфортных школ – это важный шаг к созданию современной и доступной образовательной среды для детей Шымкента.

Аким города держит под строгим контролем ход реализации проекта, чтобы все школы были построены качественно и в срок, а дети получили возможность учиться в современных и комфортных условиях.