В Туркестане строится производственный парк. На первом этапе строительства будут привлечены 31 млрд тенге инвестиций.

Ожидается, что в результате будет создано 500 новых рабочих мест. Полная реализация проекта позволит трудоустроить больше 2 000 человек.

Строительство промышленных зданий, расположенных в индустриальной зоне Туркестана завершилось. На 66 тысячах квадратных метрах реализуют проект мебельных и чулочно-носочных цехов. В целях повышения инвестиционных проектов в Туркестанской области ведется строительство производственного парка, направленного на развитие малого и среднего предпринимательства. В индустриальной зоне общей, расположенной на 30 гектарах, разместятся 42 здания. Стоимость производственного парка составляет 13 млрд. тенге.

Объем инвестиций, привлекаемых на первый этап строительства — 31 млрд тенге. Ожидается создание 500-сот новых рабочих мест. Цель производственного парка — создание гармоничной производственной среды, на основе их взаимодействия, путем привлечения производственных компаний различных размеров. При этом создание производственных парков позволит инновационному развитию производства с развитием несырьевого сектора.

«Завершено строительство промышленных зданий, расположенных в индустриальной зоне Туркестана. Мощность цеха составит 32 тысяч пар в день. После запуска чулочного цеха будет реализован дополнительный проект, мощностью до 500 костюмов в день, на общую сумму 800 млн тенге. На 1 тенге, взятого из бюджета, ожидается привлечение 7 тенге инвестиций. Строительство будет осуществляться в 3 этапа. Объем инвестиций на первом этапе — 31 млрд тенге. Будет создано 500 новых рабочих мест. Также в планах строительство административного здания на территории промышленных парков», — говорит Файзулла Байдуллаев, председатель правления социально-предпринимательской корпорации «Туркестан».

Проект будет реализован в несколько этапов. Впереди строительство еще 32 зданий. Планируется, что объем частных инвестиций в производственную зону составит 98 млрд тенге. После полного запуска производственного парка будет создано более 2-ух тысяч постоянных рабочих мест. Предприниматели готовы начать бизнес в местах с подведенной инфраструктурой, готовым к строительству производством. Производственные парки планируется строить в районах.