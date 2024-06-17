Экс-чиновника в Шымкенте за взятку в 200 тысяч оштрафовали на 6 млн тенге

Коррупционный скандал в центре трудовой мобильности Шымкента завершился обвинительным приговором.

На скамье подсудимых оказались четверо подсудимых — руководитель коммунального государственного учреждения и трое его подчиненных. Всех четверых обвиняли сразу по двум статьям.

Это оперативное видео вызвало общественный резонанс в январе этого года. На кадрах: предполагаемого посредника с меченными купюрами в багажнике. По данным антикора, 200 тысяч тенге предназначались для руководителя центра трудовой мобильности Шымкента. Самого высокопоставленного чиновника, по всей видимости, задержали на рабочем месте. Его заподозрили в получении взятки. Спустя несколько месяцев расследования и судебных разбирательств, госслужащему вынесли приговор. Его признали виновным сразу по двум статьям.

Айнель Оракбаева, председатель межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Вина подсудимых доказана результатами негласных следственных действий, заключениями экспертизы, а вина подсудимого Ә. дополнительно ответами других подсудимых. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, детей которые находятся на иждивении, отягчающих обстоятельств по делу не установлено, а также мнение представителя потерпевшего. Ә. признан виновным и ему назначено наказание в виде в виде штрафа в размере 16 миллионов 233 тысяч тенге».

В деле фигурировали также трое сотрудников центра трудовой мобильности. Их обвинили в присвоение вверенного чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере лицом и даче взятки. В суде установлено, что осужденный глава центра, являясь руководителем коммунального государственного учреждения, в период с марта 2023 года по октябрь того же года подписав 37 электронных договоров по безвозмездным грантам. Причиненный ущерб государству оценивается в 45 млн тенге.

Айнель Оракбаева, председатель межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Подсудимый и члены комиссии 11 января 2024 года по указанию руководителя центра трудовой мобильности передали взятку в общей сумме 200 000 тенге через руководителя Центра карьеры по Аль-Фарабийскому району, из которых 125 000 тенге принадлежат С., 25 000 тенге принадлежат У., 50 000 тенге принадлежат О., тем самым — руководитель центра трудовой мобильности неоднократно получил взятку. О. признана виновной по статье «Дача взятки» и назначено наказание в виде штрафа в размере 750 000 тенге. С. признана виновной по статье «Дача взятки» назначено наказание в виде штрафа в размере 1 875 000 тенге. У. признана виновной по статье «Дача взятки» назначено наказание в виде штрафа в размере 375 000 тенге».

Все трое фигурантов дела признали свою вину. Будут ли они оспаривать решение суда первой инстанции неизвестно. Но вот осуждённый экс-глава центра трудовой мобильности попросил для себя оправдательного приговора и планирует оспорить решение представителей Фемиды.