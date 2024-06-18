Китайский бизнесмен стал жертвой крупного мошенничества в Шымкенте

В Шымкенте китайский инвестор не может добиться справедливости больше 5 лет. Юхуа Хан оказался в центре запутанной мошеннической истории.



Журналистам телеканала «Отырар» в эксклюзивном интервью иностранец рассказал, что некий мужчина обещал ему помочь построить бетонный завод в третьем мегаполисе и завладел 530 млн тенге. Спустя несколько лет инвестор так и не стал владельцем завода, не может вернуть и вложенные деньги.

Китайский инвестор хотел построить бетонный завод в Шымкенте, но наткнулся, по его словам, на мошенника и лишился миллионов. Юхуа Хан познакомился с ним 5 лет назад. Мужчина раньше жил в Поднебесной и хорошо владел китайским языком. Он даже пригласил нового приятеля в Шымкент, показал территорию, на которой расположится предприятие. После чего попросил 120 млн тенге, чтобы купить землю. И заявил, что скоро понадобятся деньги на строительство завода.

Юхуа Хан, гражданин Китая:

«Это все было до карантина. Когда мы приехали сюда работать, я стал понимать, что меня обманывают. В Китае я занимаюсь бизнесом, у меня бетонный завод. После случившегося я обратился в полицию и китайскому послу, он каждый день докладывает мне, как здесь обстоят дела. Но мне все же сложно. Я даже не знаю, будет ли теперь у меня завод в Казахстане или нет. Я временами сейчас приезжаю в Казахстан, чтобы узнавать на каком этапе находится дело»

Когда иностранец стал требовать возврата денег, ему ответили, что не успевают завершить строительство в установленный срок и убедили Юхуа Хан заняться продажей китайских машин в Казахстане. В итоге гражданин Китая вложил 530 млн тенге. По словам его адвоката Самата Сапарымбета, в деле много процессуальных нарушений и пробелов.

Самат Сапарымбет, адковат Юхуа Хан:

«В конце августа 2023 года в Енбекшинском районном управлении полиции по данному факту возбудили уголовное дело, но дело затягивается. Гражданина Казахстана, который обманул китайского инвестора, в начале расследования, взяли под арест. Однако спустя время, его отпустили под подписку о не выезде. Сейчас подозреваемый мешает следствию и нарушает подписку, он делает всё, что ему вздумается. Хотя есть все доказательства его вины и допрос свидетелей. Мы также направили несколько жалоб в Генеральную прокуратуру по факту того, какие нарушения были в данном деле».

Следствие по делу идет больше года. Сторона защиты уверяет, что подозреваемый за это время даже не пытался вернуть средства. В пресс-службе департамента полиции Шымкента в свою очередь уверяют, что подозреваемый находится под подпиской о не выезде.

Баглан Исатаева, пресс-секретарь ДП г. Шымкента:

«По заявлению указанного гражданина о факте мошенничества Енбекшинским районным управлением полиции было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится следственные мероприятия»

Пострадавшая сторона сейчас надеется на справедливый суд в Казахстане. Гражданин Китая Юхуа Хан верит, что сможет вернуть вложенные средства. На вопрос: планирует ли он после возврата 530 млн тенге, построить в Шымкенте бетонный завод, китайски инвестор однозначного ответа пока дать не может.