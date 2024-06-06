Штрафы не работают: как будут повышать экологическую культуру Туркестанской области

О низкой экологическ ой культуре говорили на очередном заседании мажилиса в акимате Туркестанской области .

Специалисты убеждены, что одними штрафами не спасти окружающую среду. Глава региона дал поручение о наведении чистоты на постоянной основе.



Экологическая культура в регионе не сформирована, говорят специалисты. Поэтому инспектор администрации президента Ерлан Исабеков предложил разработать пятилетний план, который изменит отношение населения к экологической безопасности. Нынешние правила, касающиеся благоустройства, по мнению Исабекова, были разработаны неправильно.

Ерлан Исабеков, государственный инспектор администрации президента:

«Необходимо усилить работу по формированию экологической культуры населения. Обеспечить проведение утверждённого мероприятия до конца года, на соответствующем уровне. Утвердить правила благоустройства. Проводить разъяснительную работу и рейды в местах массового скопления мусора».

Глава области отметил, что в решении экологических задач, должны принять участие все специалисты и жители Туркестанской области. Дархан Сатыбалды поручил незамедлительно исполнить ряд его распоряжений.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Коллеги, необходимо проявлять инициативу. Ведь чистота — залог здоровья. Если вокруг чисто, от этого все мы только выиграем. Надо работать с энтузиазмом. Это не просьба. Уже требование! Сотрудничайте с полицией. Если работа не дает результатов, мы принимаем меры к акимам первых сельских округов, исполнителям и акимам районов».

В свою очередь ответственные отмечают, что в Туркестане в рамках акции «Чистый Казахстан» вывезено около 4 тысяч тонн мусора. Также до конца года разработан специальный проект по уборке. В рамках плана в регионе планируется провести девятьсот мероприятий.

Зулпыхар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области:

«В республиканской экологической акции уже приняли участие около 74-ёх тысяч жителей, более 2 тысяч сотрудников госорганов, более 3-ёх тысяч представителей бизнеса и 5 тысяч волонтеров. Привлечено 669 единиц техники и вывезено около 4 тысяч тонн мусора».

По данным ведомства, с 2023-го года в области выявлено 478 экологических нарушений. По ним были разосланы специальные предписания. 462 юридических и физических лиц оштрафованы на 138 миллионов тенге.