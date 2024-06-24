Спартакиада ко дню работников СМИ прошла в Шымкенте

28 июня — День работников средств массовой информации.

В канун своего профессионального праздника 9 команд состязались в различных видах спорта. «Акулы пера и микрофона» приняли участие в жарких баталиях и померились силами в четырёх видах спорта: перетягивании каната, волейболе, теннисе и мини-футболе.

В здоровом теле — здоровый дух! Эта пословица известна каждому из нас с детства и актуальна во все времена. Тем, кто работает в средствах массовой информации, необходимо быть в хорошей физической форме.

Традиционно, в преддверии дня работников СМИ в Шымкенте состоялась спартакиада. Сборная команда телеканала OTYRAR по мини-футболу заняла 3 место. За время игры журналисты, видеооператоры и монтажеры медиахолдинга сыграли 4 матча и в двух выиграли с явным преимуществом.

Иззат Миралиев, корреспондент телеканала «OTYRAR»: «Было очень сложно. Мы старались играть максимально честно. Заняли 3 место, думаю это неплохой результат. Спасибо коллегам за сплочённость и захватывающую игру».

Сотрудники телекомпании OTYRAR забили 10 голов в ворота соперников. Свои умения в футболе в решительном матче показал диктор медиахолдинга.

Олжас Асылхан забил 5 мячей и привел команду к победе.

Первое место по мину-футболу заняла команда «Ернур-Пресс», второе — досталось коллегам из Туркестана. Журналисты, операторы и монтажеры поборолись и в перетягивании каната. Стать лучшими в национальном виде спорта удалось сотрудникам телеканала Онтустик.

Кунту Арынбек, корреспондент телеканала «ONTUSTIK»: «Телеканала «Онтустык» в этом году завоевал титул чемпиона по традиционному перетягиванию каната на спартакиада среди работников средств массовой информации. Можно сказать, что это перетягивание каната стало спортом телеканала «Онтустык». Мы снова заняли первое место. С праздником, дорогие коллеги. Желаем всем творческих успехов».

В дружеской атмосфере здесь встретились коллеги, сменив привычный дресс-код на спортивную форму, а микрофоны и ручки — на теннисные ракетки. Первое место в соревновании по настольному теннису заняли члены команды «Үш таған». Поздравить лучших сотрудников СМИ, которые показали свою физическую подготовку приехал и заместитель акима.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Поздравляем всех представителей средств массовой информации Шымкента, работающих в сфере тележурналистики и интернет-пространстве, с профессиональным праздником! Успехов вам всем в работе».

В спортивных играх, прошедших в Шымкенте, приняли участие 9 команд. Медали и денежные призы были вручены командам, которые показали лучшие результаты.