В Шымкенте прошли состязания силачей. Это был своеобразный отборочный этап перед V Всемирными играми кочевников.

Участники поднимали валуны весом больше 100 кг и переносили их по песчаной дорожке. Задание требовало от батыров не только физической мощи, но и способности сохранять равновесие при движении по песку. Не менее сложным заданием стал и подъем бревна. Удерживая его на плечах, необходимо было тянуть за собой груженую тележку. В соревнованиях приняли участие 15 человек. Горожане по достоинству оценили зрелище.

«Мы хотим вырастить новых «Кажымуканов» – настоящих силачей и будущую гордость родного края. Победители отправятся на соревнования в Астану. Если выиграют и там-примут участие в V Всемирных играх кочевников», — говорит Тимур Даулетбакулы, организатор конкурса силачей «Толағай».