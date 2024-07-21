Как развивается Созакский район в Туркестанской области. Дархану Сатыбалды отчитались о проделанной работе. Кроме того облначальник встретился с местными жителями и выслушал их просьбы и предложения.

Аким Туркестанской области встретился с жителями Созакского района. Дархан Сатыбалды выслушал обращения местных жителей и предложения как улучшить жизнь в районе. По словам областного главы, главная цель — наладить работу производств чтобы обеспечить людей постоянной работой.

«Наша цель — развитие производства. Мы должны производить то, что нам нужно, в нашем регионе. Акимам всех районов и городов было поручено привлечь инвестиции и создать производственные мощности. Эти работы отслеживаются. В целях развития сельской инфраструктуры реализуется проект «Ауыл — ел бесігі». В прошлом году в его рамках было реализовано 14 проектов в семи населенных пунктах Созака. Построен спортивный комплекс, проведен средний ремонт около 20 улиц. Проектом «Ауыл аманаты» профинансировано 210 проектов на 1,2 миллиарда тенге. В Созакском районе объем регионального продукта вырос на 46 процентов с 2021 года и достиг 665 миллиарда 342 миллиона тенге. Темп работы не замедляется», — говорит Дархан Сатыбалды аким Туркестанской области.

Экономика района активно развивается, уже привлечены около 118 с половиной миллиардов тенге. Предприниматели района принимают участие в проекте «Ауыл аманаты». По программе сейчас работают фермеры сельских округов Шолаккорган, Созак, Кумкент, Жартытобе. В них созданы сельскохозяйственные производственные кооперативы, которые обеспечены льготным кредитованием.

Для улучшения производства закупили сельхозтехнику на сумму 88 млн 850 тысяч тенге. В своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» президент Касым-Жомарт Токаев обозначил перед правительством ряд новых задач по развитию агропромышленного комплекса республики.

«Сельское хозяйство станет новым двигателем отечественной экономики. Последующие годы пройдут под знаком развития сельских районов. Создадим условия для массовой занятости в сельской местности, поддержим предпринимательские инициативы сельчан. Жители получат доступ к земле. Для этого активизируем возврат в собственность государства неиспользуемых крупными владельцами земельных участков. Кооперативы станут прямыми поставщиками продукции от поля до прилавков магазинов. Неэффективные посредники будут исключены», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Растет и обеспеченность водой. В прошлом году к водоснабжению подключили микрорайоны «Акшам» и «Наурыз» села Шолаккорган. Продолжается работа по газоснабжению и электроснабжению населения, строятся социальные объекты.

Аким области поставил ряд задач перед руководителями управлений по развитию района.