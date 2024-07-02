Каким будет курс тенге

Американский доллар в шымкентских обменниках продают по 477 тенге. За последнюю неделю июня нацвалюта существенно скорректировалась. C начала месяца тенге ослаб на 5,4%.

По словам экономиста Армана Байганова, основная причина ослабления тенге — накопившаяся высокая внутренняя инфляция в стране. Все время пока она росла, курс практически не менялся. Это повышало себестоимость производимых услуг и товаров в Казахстане, предприниматели теряли конкурентоспособность на международном рынке.

«Мы сейчас видим постепенное ослабление, корректировку, чтобы наши производители казахстанские могли также эффективно конкурировать с другими производителями из других стран. Исходя из этого будет ослабление тенге 5-10%, я думаю, нормальная процедура, не стоит сильно беспокоиться», — говорит Арман Байганов, экономист.

Около года колебания тенге были в пределах одного процента. По словам специалистов, на ослабление нацвалюты также повлияло уменьшение объема операций национального банка на валютном рынке. Нацбанк обеспечивает трансферты из национального фонда в госбюджет, спрос искусственно растет и тенге укрепляется. В мае Нацбанк продал тенге на 800 миллионов долларов, в июне объемы продаж упали вдвое — меньше 420 миллионов.

«Объемы торгов, которые обеспечивает национальный банк оставляют 16% от объема торгов за торговую сессию за день, еще один фактор — это сезонность, у нас сейчас увеличивается спрос на иностранную валюту, потому что у нас сейчас что происходит — летние отпуска, увеличивается спрос на доллары и уменьшается спрос на тенге», — говорит Евгения Пак, управляющий директор ТОО AERC.

По словам экономистов, колебания курса в первую очередь затронут предпринимателей.

«Для нас вырастет цена импорта раз, во-вторых, незначительно, но может ускориться инфляция, значит Нацбанк будет дважды думать прежде чем снизить базовую ставку, которая может удешевить кредит. Есть большие вопросы, думаю весь июль экономический блок правительства будет думать», — говорит Расул Рысмамбетов, финансист.

Нацбанк купил 293 млн долларов США для ЕНПФ. Доля продаж из Национального фонда достигла 11% от общего объема торгов и не более 21 млн долларов США в день. Эксперты уверены, курс будет колебаться. Но бежать менять все деньги сейчас не советуют. Говорят, нужно следить за курсом и распределять свои накопления в разной валюте.