Усилить работу по развитию IT-отрасли поручил Дархан Сатыбалды

Аким Туркестанской области на еженедельном заседании поднял вопрос обеспечения региона качественным интернетом.

В ответственном управлении отчитались, что уровень обеспеченности интернетом составил больше 92%.

Дархан Сатыбалды поручил усилить работу по развитию IT-отрасли в Туркестанской области. Глава региона уверен, нужно улучшить качество интернет-связи в сёлах и на дорогах Туркестанской области. Также были затронуты вопросы повышения ответственности операторов связи, совместной работы с ними и привлечения инвестиций.

«Цифровизация интересует молодежь. Придумывайте новые идеи. Надо сделать Туркестан центром с развитой IT-отраслью. Недавно я побывал в Татарстане, где ознакомился с ІТ-сферой. Там открывают специальные школы. Все выпускники трудоустраиваются. Надо вести переговоры в этом направлении, открывать центры, школы по подготовке IT-специалистов в густонаселенных районах», — сказал Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

На заседании отчитался руководитель управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области. Мобильной сетью 3G охвачены 386 населенных пунктов с населением больше 2 миллионов человек, сетью 4G охвачены 304 села.

«Уровень обеспеченности Туркестанской области мобильной сетью интернет составляет 92,2% к численности населения и 83% в расчете на количество сельских населенных пунктов. Из 139 сельских населенных пунктов 100 охвачены сетью мобильной связи 2G», — говорит Марат Айнабеков, руководитель управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области .

В рамках дорожной карты на ближайшие два года планируется охватить сетью интернет 50 населенных пунктов с численностью населения свыше 250 человек. В рамках нацпроекта «Доступный интернет» по охвату сельских населенных пунктов мобильной сетью интернет в этом году операторы связи за счет собственных средств планируют установить 106 базовых станций. Ведется работа по оформлению земельных участков.

Обеспечить отдаленные села спутниковым интернетом поручил президент страны. Касым-Жомарт Токаев и поставил задачу превратить Казахстан в IT-страну.

«Вы знаете, я уделяю повышенное внимание вопросам цифровизации и внедрения инноваций. Перед нами стоит стратегически важная задача –превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются – мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за 2022 год вырос в пять раз. Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году», — сказал Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Этому, уверен президент, будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями.