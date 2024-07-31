В Шымкенте построят шесть новых школ по нацпроекту

В Шымкенте в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 18 школ на 28 тысяч мест до 2025 года.
В 2023 году на строительство 12 зданий, рассчитанных на 17 300 мест, были выделены соответствующие средства из республиканского бюджета.
На сегодняшний день в 275 школах города обучаются 259 173 ученика, из них 206 286 учащихся посещают 150 государственных школ, а 52 887 учеников обучаются в 125 частных школах.
В список школ, запланированных на 2024-2025 годы, входят:
Школа на 2000 мест в микрорайоне «Достык»;
Школа на 2000 мест в микрорайоне «Бозарық-3»;
Школа на 1500 мест в микрорайоне «Асар-2»;
Школа на 2000 мест в микрорайоне «Шымсити»;
Школа на 1500 мест по улице Ш.Қалдаяқов;
Школа на 2000 мест в микрорайоне «Пахтакор».
Проект «Комфортная школа» включает в себя ряд уникальных особенностей, направленных на создание максимально удобных условий для обучения.
Каждая школа будет разделена на отдельные блоки для начальных и старших классов, что обеспечит комфортное и эффективное обучение на всех этапах.
В школах будут предусмотрены полностью оборудованные предметные кабинеты, универсальные мастерские и студии для трудового обучения, что позволит ученикам развивать практические навыки и творческие способности.
Кроме того, в школах будут современные спортивные залы и столовые, обеспечивающие все необходимые условия для здорового образа жизни.
Особое внимание будет уделено системе безопасности.
Все школы будут оснащены современными системами безопасности, соответствующими специальным требованиям, что обеспечит надежную защиту учеников и персонала.
Реализация проекта «Комфортная школа» является важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры Шымкента, что позволит создать комфортные и безопасные условия для обучения детей.