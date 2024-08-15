Пешехода насмерть сбили в Шымкенте

15 августа вечером на улице Жанибекова в Шымкенте в ходе страшного ДТП скончалась девушка, передает OTYRAR.

Ранее очевидцы прислали в редакцию телеканала видеозапись с места происшествия. На кадрах медики обследуют пострадавшую девушку, которая лежит на кушетке без сознания.

Очевидцы тогда заявили, что пострадавшая — девочка-подросток приблизительно 12-14 лет. О ее состоянии тогда ничего не было известно.

В данное время в Департаменте полиции дали разъяснение. Девушка на видео скончалась от полученных травм. Она была 2004 года рождения.

“В результате ДТП пешеход 2004 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия”, — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.