Пешехода насмерть сбили в Шымкенте

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Жулдыз Ахмет
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Смерть

15 августа вечером на улице Жанибекова в Шымкенте в ходе страшного ДТП скончалась девушка, передает OTYRAR.

Ранее очевидцы прислали в редакцию телеканала видеозапись с места происшествия. На кадрах медики обследуют пострадавшую девушку, которая лежит на кушетке без сознания.

Очевидцы тогда заявили, что пострадавшая — девочка-подросток приблизительно 12-14 лет. О ее состоянии тогда ничего не было известно.

В данное время в Департаменте полиции дали разъяснение. Девушка на видео скончалась от полученных травм. Она была 2004 года рождения.

В результате ДТП пешеход 2004 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия”, — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

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