Пятые всемирные игры кочевников обещают стать самыми масштабными

В сентябре в столице пройдут V Всемирные игры кочевников.

От Туркестанской области туда направят не только спортсменов, которые будут представлять регион, но и деятелей культуры, которые продемонстрируют ремесленные изделия, айтысы и спектакли.

Пятые всемирные игры кочевников обещают стать запоминающимися и масштабными.

Разыграют 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Готовятся к играм и спортсмены Туркестанской области. А деятели искусств представят ремесленные изделия, айтысы и спектакли. На играх также будет представлен туристский потенциал региона и обширная концертная программа. Об этом рассказали на аппаратном совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды.

«В связи с погодными условиями мероприятия пройдут в два этапа. Оставшиеся районы и города продолжат свои программы с 14 августа и до конца сентября.

В первый день в этноауле артисты будут показывать театрализованные сценки, выступления в национальном стиле, пройдут выставки ремесленников и национальные игры, а на следующий день, на территории «Караван-сарая» публике представят гала-концерт. Осенью запланировано проведение международной конференции «Новый взгляд на наследие Ходжи Ахмеда Ясави» с участием отечественных и зарубежных ученых, международный конкурс песни Voice of Turan в преддверии Дня Республики, республиканский конкурс исполнителей казахской песни «Түркістан дауысы».

В библиотеках районов и городов планируется подвести итоги проектов «Узнаю мир через книгу», «Одна страна — одна книга», «За 12 месяцев — 12 книг», «Ақылдыммен ақылдымын», «Ищем читателя». В регламент областного фестиваля искусств «Өнерлі өлке», который проводится ежегодно, в этом году внесены изменения. Артисты районов и городов теперь выступают в областном центре не три дня, как в прошлом году, а два. Ожидается, что в октябре будет организован республиканский методический семинар «Актуальные вопросы обучения языку», на который будут приглашены специалисты республиканского центра «Тіл қазына» и эксперты», — говорит Азимхан Койлыбаев, руководитель управления культуры Туркестанской области.

По словам главы региона, Туркестан представляет интерес не только для казахстанцев но и для всего мирового сообщества.

«Туркестан сегодня интересен всему миру. Поэтому туристы охотно знакомятся с духовно-культурной жизнью региона. Для этого не только в областном центре, но и в каждом районе и городе должен быть свой бренд», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области .

Касым-Жомарт Токаев назвал всемирные игры большим событием 2024 года. Президент отметил, что соревнования важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами – наследниками цивилизации номадов Великой степи.

«Полезным с точки зрения укрепления общенациональной идентичности станет чествование выдающихся исторических деятелей нашего народа. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения знаменитого ученого Каныша Сатпаева и 100 лет со дня рождения прославленных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахымжана Кошкарбаева. Кроме того, по мнению историков, в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования Улуса Джучи. В связи с такой знаковой датой, показывающей многовековые корни нашей государственности, будет развернута большая исследовательская работа. В этом году завершится подготовка многотомника по истории Казахстана. Это обстоятельный труд, над которым работает более 200 отечественных ученых и около 60 привлеченных зарубежных специалистов», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. В соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из 89 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов. Национальную сборную Казахстана будут представлять около 200 спортсменов.