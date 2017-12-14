150 лучших медработников награждены управлением здравоохранения ЮКО

150 лучших медицинских работников были награждены управлением здравоохранения Южно-Казахстанской области. Управлением отмечались особые заслуги докторов за этот год. И конечно, ежегодное событие приурочили к главному празднику страны — ко Дню Независимости.

Лучшие хирурги, кардиологи, эндокринологи, маммологи, педиатры области получают заветную награду. Управление здравоохранения поощряет самых достойных. Среди них не только заведующие медучреждениями, но и доктора и медсестры. Светлана Барко начала свою медицинскую карьеру 28 лет назад. Сегодня она сама принимает на работу интернов в областной психоневрологический диспансер .

«Очень рада и горда от того, что управление здравоохранения отметило меня в моей работе. С 1989 года я работаю в областном психоневрологическом диспансере. Пришла простым врачом, врачом-интерном, работала заведующей, работаю зам. главного врача. Нужно сказать, что очень многое пройдено… Нынешний год, 2017-й, был достаточно сложный для областного психоневрологического диспансера. В области медико-социальных учреждений была вспышка туберкулеза… На наши плечи легла нелегкая задача — преодолеть туберкулез у психически больных. Я считаю, что областной психоневрологический диспансер справился с этой задачей», — рассказывает заместитель главного врача психоневрологического диспансера ЮКО Светлана Барко.

Задачи перед больницами и медицинскими центрами региона в этом году были поставлены амбициозные. Об этом на церемонии награждения отличившихся медиков рассказывает руководитель управления здравоохранения.

«В этом году у нас не хватало роддомов, но сейчас эта проблема уже решается. Сейчас строятся 4 объекта, еще два планируется в Шымкенте и Сарыагаше. Удалось снизить число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, активно боролись с несколькими инфекционными заболеваниями. Но самое главное достижение это то, что нам удалось понизить показатель материнской смертности. На это мы в этом году делали упор. Ранее в Казахстане мы были на 1-м месте по количеству смертности среди матерей, сейчас мы на 9-й позиции», — сообщает руководитель управления здравоохранения ЮКО Мукан Егизбаев.

Совсем скоро в больницах Южного Казахстана будет введена триаж-система. Специально обученные менеджеры определят поступающих в приемный покой по категориям: экстренные, плановые и те, кто обратился сам. Такая система эффективно работает во многих странах мира.

Зарина Шарипова