Водителя, прокатившего полицейского на капоте, приговорили к 2 годам ограничения свободы

Водителя, который прокатил сотрудника полиции на капоте, отказываясь подчиняться законным требованиям, приговорили к 2 годам ограничения свободы. Мужчину осудили за применение силы в отношении представителя власти.

Как рассказали в суде, инспектор предупредил водителя, что составит протокол из-за несоответствия стандартам лампы освещения автомобиля. Видимо это разозлило нарушителя. Он сел за руль и дал по газам. Полицейский упал на капот и проехал так несколько метров. Подсудимый вину признал, раскаялся и попросил не назначить строгое наказание.

«Вина подсудимого доказана собранными по уголовному делу документами. Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы. Потерпевший назначение наказания оставил на усмотрение суда.

При назначении наказания, обстоятельством, смягчающим ответственность было признано чистосердечное раскаяние, тяжелое состояние здоровья, семейное положение, наличие малолетнего ребенка. Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы», — сообщает пресс-служба суда г. Шымкента.

Видеозапись была сделана в июне, в жилом массиве Елтай. На кадрах сотрудник патрульной полиции, лежа на капоте, пытается остановить водителя Toyota.