«На дорогих артистов денег нет». Каким будет гала-концерт в Шымкенте

Вчера, 17 декабря, заместитель акима Шымкента и официальный представитель Сарсен Куранбек на пресс-конференции с журналистами рассказал о тратах на подготовку к Новому году.

Он отметил, что южный мегаполис в этом году потратит 99 млн тенге, всё для того чтобы окружить жителей города и гостей особой атмосферой.

21 декабря нас ожидает церемония зажжения главной елки города. Проходить мероприятие будет по традиции на площади Астана в 19:00. В этот же вечер намечается концерт. Бюджет мероприятия составляет 9 млн 189 тысяч тенге, заверил Сарсен Куранбек.

Редакция OTYRAR уточнила, кто именно будет на церемонии зажжения елки. Как сообщили в управлении культуры, 21 декабря на праздничной сцене выступят метсные артисты: Бота Әлімхан, Махмуд Урумбаев, Астана Қарғабай, Серік Гамза-заде и Айкерім Мамырова.

Отдельно Сарсен Куранбек остановился на планах провести 31 декабря масштабный гала-концерт. «Будут приглашены не только местные исполнители, но и республиканские», — отметил он. На проведение концерта из бюджета планируется выделить 32,4 млн тенге.

Однако реальность оказалась скромнее. Как уточнили в управлении культуры, на дорогих артистов денег нет. Большая часть бюджета уйдет на возведение сцены.

«Хедлайнера вечера не будет. Нет таких средств. У нас больше половины бюджета уйдет на возведение сцены. К тому же сложно договориться с артистами. Они все 31 декабря в Астане, либо в Алмате. Сами понимаете. Будут наши местные исполнители, их давно полюбил народ: Астана Қарғабай, Бота Әлімхан, Әділет Жауғашар, DejaVu бенд. Также мы пригласили победителей республиканского конкурса Шымкент сазы Айдына Жумабаева и Акерке Амалят. Они приедут, как положено, за гонорар», — уточнила Эльвира Момынова, Руководитель отдела культуры Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента.

Завершением гала-концерта станет трансляция поздравления президента с Новым годом на лед-экране.

Ранее OTYRAR писал, сколько потратят на новогоднее оформление районы Шымкента.