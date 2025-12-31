Шымкент за год обновил свыше тысячи километров дорог

Шымкент уверенно укрепляет статус третьего мегаполиса страны. Город активно растёт: появляются новые микрорайоны и жилые комплексы, увеличивается численность населения и автотранспорта.

В этих условиях развитие и модернизация дорожной инфраструктуры остаются одной из ключевых стратегических задач. От состояния дорог напрямую зависят экологическая ситуация и безопасность горожан.

По итогам 2025 года в городе проделана масштабная работа по строительству, реконструкции и цифровизации дорожной инфраструктуры.

Новые дороги и альтернативные маршруты

В настоящее время в Шымкенте реализуются проекты по строительству новых дорог, реконструкции крупных магистралей и созданию альтернативных маршрутов, направленных на оптимизацию транспортного потока и снижение загруженности улиц. Общая протяжённость дорог, введённых в эксплуатацию в городе, составляет 1328 километров, из которых 1059 километров построены в течение текущего года.

Как отметил председатель маслихата города Шымкента Бахадыp Нарымбетов, приоритетом остаётся создание широких и функциональных городских магистралей:

«Любая городская магистраль должна быть широкой и эффективно функционировать. Сегодня реализуются проекты объездных дорог, которые соединяют ключевые улицы города и в перспективе будут продлены до новых районов, включая Шымсити».

Продолжение проспекта Кунаева

Одним из крупнейших проектов остаётся строительство второго этапа проспекта Кунаева на участке от улицы Айтике би до улицы Терешковой. Завершение проекта позволит значительно оптимизировать транспортные потоки и повысить комфорт для жителей. Дорога рассчитана на четыре полосы движения.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролан Ибрагимов сообщил, что проект близок к завершению:

«Продолжение проспекта Кунаева, соединяющего центр города с трассой Ташкент–Алматы, выполнено на 85 процентов. Полное завершение работ запланировано на 2026 год. Также активно ведётся строительство двух крупных железнодорожных переездов на улицах Момынова и Тленшина, которые свяжут восточную часть города с центром».

Асфальтирование и разгрузка центральных улиц

Особое внимание уделяется строительству объездных и дополнительных маршрутов, которые позволяют снизить нагрузку на основные городские магистрали. Для улучшения качества дорог во внутренних и отдалённых микрорайонах уложено 820 километров асфальтового покрытия.

Заместитель руководителя профильного управления Умир Калыбаев отметил, что ряд объектов будет завершён в следующем году:

«На пересечении улиц Шубарколь и Казиева построена объездная дорога, соединяющаяся с улицей Толеметова. Она создаёт альтернативный маршрут для проспекта Байдибек би и улицы Толеметова. Все реализуемые проекты направлены на оптимизацию транспортного движения в городе».

Мнение горожан

Жители Шымкента отмечают заметные изменения в дорожной инфраструктуре. Водители говорят об улучшении условий движения, удобстве разворотов и снижении нагрузки на дороги, особенно при въезде в город и передвижении по крупным магистралям.

Планы на 2026 год

В 2026 году работы по улучшению транспортной инфраструктуры в Шымкенте будут продолжены. Планируется дальнейшее развитие дорожной сети, строительство новых развязок и завершение крупных проектов. Ожидается, что при проведении строительно-монтажных работ подрядные организации будут учитывать интересы горожан, обеспечивая комфорт и порядок в городе.