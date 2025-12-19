«Утопаем в грязи»: люди жалуются на непроходимую улицу в Шымкенте

В дождливую и снежную погоду дорога к школе №13, которая находится в поселке Забадам, становится для детей практически непреодолимой.

Город растет ему требуются дополнительная транспортная инфраструктура, вот и через улицу Чайковского пройдет продолжение проспекта Кунаева. Но подрядная организация, ответственная за этот участок не озаботилась обустройством удобств для местных жителей. Как результат, удобный путь к знаниям превратился в настоящий грязевой квест. У местных жителей есть претензии к подрядчикам, наша съемочная группа выслушала жалобы.

Обувь школьницы просто застряла в грязи по дороге домой и самостоятельно выбраться у девочки не получилось. На помощь пришла неравнодушная соседка: ей пришлось разуться, чтобы ребенок смог добраться до дома.

«Школьники ходят, маленькие дети, просто обидно»,- говорят жители.

Родители учащихся отмечают, расходы на обувь и одежду значительно выросли, чаще приходится покупать и лекарства. Дети возвращаются из школы с мокрыми ногами и нередко простужаются.

«Видите как дети ходят у нас в школу? Пакеты надеваем, в школу отправляем, приходят грязные, уходят грязные, нам тоже не приятно же здесь»,- жалуется мужчина.

В школу ведут две дороги, одну из них перекрыли строители, другую коммунальные службы. Подкопали со всех сторон, с горьким юмором подмечает Кахарман Саматов. По его словам на жалобы реакции нет, а улица Чайковского имеет весьма неприглядный вид.

«Главную дорогу перекопали, и пройти по ней пешком невозможно — единственный вариант для жителей — идти в объезд или ехать на автомобиле. При этом тротуары остаются неочищенными. Дорога закрыта до марта, ремонтные работы приостановлены, экскаваторы не работают», — говорит местный житель Кахарман Саматов.

В пресс-службе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента, в письменном виде пообещали решить проблему жителей улицы Чайковского в ближайшее время.

«Территория относится к строительной площадке, где осуществляется монтаж подпорных стен и замена инженерных сетей. Строительные работы начались в июле текущего года. В настоящее время погодные условия не позволяют в полном объёме проводить дорожно-ремонтные работы. Для обеспечения временного удобства и проезда на данном участке будет уложен гравий, либо фрезерованный материал. Со стороны управления будут приняты соответствующие меры»,- сообщает пресс-служба «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»

Ремонт и реконструкция проспекта Кунаева масштабный и нужный всем проект. Он включает в себя не только продление магистрали, но и строительство развязок, мостов, подземных переходов и инженерных сетей. Это делается для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру города и уменьшение заторов. Надеемся, подрядные организации выполняющие эти важные работы будут учитывать интересы местных жителей и обеспечивать им необходимый комфорт.