Как под гипнозом: какими методами пользуются мошенники?

Мошенники действуют по заранее отработанному сценарию и отлично знают, какие вопросы задавать и как отвечать своим жертвам. Об этом заявили правоохранители.

Некоторые пострадавшие признаются, что во время разговора действовали словно под гипнозом. Но эксперты отмечают, речь скорее идет о методах психологического воздействия, которые могут сработать практически на любого человека и привести к потере контроля над ситуацией.

«У каждого офиса есть штатный психолог, который определяет человеческий тип, как он разговаривает. Они знают с первых минут разговора, на что давить и что спрашивать. И это скорее не гипноз, а психологический трюк. Это давление и постоянное напоминание, что мало времени и деньги в опасности», — Еркебулан Койшибаев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы.

Психологи говорят, даже здравый человек, если он устал или находится в стрессовом состоянии, теряет часть логики и критичности мышления, и в этот момент его легче обмануть. А а погоне за быстрым заработком некоторые специалисты, в том числе психологи, участвуют в сомнительных схемах и используют на них популярные приемы.

«Есть такая ещё техника очень хорошая. Называется «подстройки», если уж на то пошло. Эта техника подразумевает, допустим, реагировать на то, как человек говорит. В каком ритме он говорит. Если он говорит медленно, то аферист начинает медленно говорить. Аферист использует уже те фразы и те направления речевых оборотов, которыми пользуетесь вы», — Герман Владимиров, психолог.

Эксперты по кибербезопасности говорят, на самом деле мошенники знают о нас гораздо больше, чем мы можем предположить. Перед звонком они тщательно изучают цифровой портрет человека в открытых источниках, чаще всего в социальных сетях, где пользователи нередко публикуют чувствительную информацию, о поездках, работе, личной жизни и других персональных данных.

«Сопоставив ваш портрет под вашу жизнь, можно очень круто попасть в цель и выманить у вас средства, будь то это личные данные, личная информация или деньги. Поэтому самое важное правило – это просто никому не доверять. Лучше переспросить, задать уточняющие вопросы, положить телефон и перезвонить чуть позже», — Александра Волкова, PR эксперт в кибербезопасности.

При подозрительных звонках важно сразу обращаться в полицию. Правоохранители отмечают, что мошенники запугивают жертв, запрещают рассказывать о происходящем и угрожают мнимой уголовной ответственностью. В это время похищенные средства переводят на разные счета, часто за границу, откуда вернуть их почти невозможно.