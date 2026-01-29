Мошенники маскируются под «Казахтелеком» и заражают телефоны вирусами

Опасные ссылки с вредоносными программами рассылают мошенники. Как рассказали в министерстве внутренних дел, злоумышленники выдают себя за сотрудников «Казахтелекома» и обманывают казахстанцев.

Они звонят людям и сообщают, что срок договора на услуги связи якобы истёк, либо предлагают выгодные скидки. После этого злоумышленники присылают ссылку, перейдя по которой на телефон устанавливается вредоносный файл. Такое приложение предоставляет мошенникам доступ к банковским сервисам и личным данным. Правоохранители напоминают, настоящие сотрудники операторов связи не рассылают ссылки и не просят устанавливать сторонние приложения.

«Признаком заражения может быть сильный нагрев телефона, блокировка экрана или потеря отклика на команды. В таких случаях рекомендуем немедленно выключить устройство, по возможности извлечь SIM-карту и аккумулятор, отключить интернет и срочно связаться с банком для блокировки счетов и карт. Также необходимо сообщить о происшествии в полицию по номеру 102», — министерство внутренних дел РК.