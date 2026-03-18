В Казахстане и России усиливают мониторинг и защиту от саранчи

Казахстан и Россия подготовят план совместных мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями на 2026 год.

По итогам совместного совещания представителей комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК и министерства сельского хозяйства РФ было решено подготовить и подписать документ, направленный на предотвращение распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях.

В ходе встречи обсуждалась текущая фитосанитарная ситуация и меры по усилению взаимодействия.

«Особое внимание уделено мониторингу, своевременному выявлению очагов и проведению защитных мероприятий», — сообщили участники совещания.

Отдельно отмечено, что план предусматривает координацию действий профильных служб обеих стран и организацию оперативного обмена информацией в период вегетационного сезона.

«Реализация плана позволит обеспечить согласованность действий сторон, повысить эффективность защитных мероприятий, минимизировать риски распространения вредителей и укрепить фитосанитарную безопасность, сохранив урожайность сельскохозяйственных культур», — подчеркнули в ведомствах.