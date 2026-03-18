Реклама
Freedom broker
В Казахстане и России усиливают мониторинг и защиту от саранчи

В Казахстане и России усиливают мониторинг и защиту от саранчи

-
Редактор Юлия Машковская
-
11
Иллюстративное фото

Казахстан и Россия подготовят план совместных мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями на 2026 год.

По итогам совместного совещания представителей комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК и министерства сельского хозяйства РФ было решено подготовить и подписать документ, направленный на предотвращение распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях.

В ходе встречи обсуждалась текущая фитосанитарная ситуация и меры по усилению взаимодействия.

«Особое внимание уделено мониторингу, своевременному выявлению очагов и проведению защитных мероприятий», — сообщили участники совещания.

Отдельно отмечено, что план предусматривает координацию действий профильных служб обеих стран и организацию оперативного обмена информацией в период вегетационного сезона.

«Реализация плана позволит обеспечить согласованность действий сторон, повысить эффективность защитных мероприятий, минимизировать риски распространения вредителей и укрепить фитосанитарную безопасность, сохранив урожайность сельскохозяйственных культур», — подчеркнули в ведомствах.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.