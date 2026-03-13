Эксперты объяснили, как распознать дипфейк и защитить свои данные

Мошенники всё чаще используют технологии дипфейков для кибератак и кражи личных данных. Дипфейк — это фото, видео или аудио, созданные или изменённые с помощью искусственного интеллекта, позволяющего подделывать лица, мимику и голос человека.

Как отмечают специалисты, некоторые сервисы способны создать поддельное видео или аудио всего по одной фотографии или короткой записи голоса.

Злоумышленники могут использовать такие технологии, чтобы получить доступ к банковским счетам, оформить кредиты или выдавать себя за родственников, руководителей или сотрудников банков.

«Мошенники нередко используют изображения руководителей госорганов и банков, чтобы вызвать доверие у граждан и вовлечь их в мошеннические схемы», — предупреждают эксперты.

Распознать дипфейк можно по неестественной мимике, странному морганию, несоответствию речи и роботизированному голосу. Кроме того, злоумышленники часто торопят жертву и просят не рассказывать о разговоре.

«Если вам звонит знакомый и срочно просит перевести деньги, завершите разговор и перезвоните ему сами», — советуют специалисты.

В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что для защиты клиентов в финансовых сервисах внедряется двухфакторная аутентификация с использованием биометрии.