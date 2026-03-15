Генеральная прокуратура РК: процесс голосования прошел в стабильной обстановке

Редактор Юлия Машковская
По словам начальника управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжана Караманова, со стороны комиссий референдума нарушений не зафиксировано.

«Сегодня штраф был наложен лишь на одного гражданина. Он проводил незаконный опрос и агитацию. На данный момент других фактов привлечения к ответственности не было. К настоящему времени в прокуратуру поступило два обращения. По ним были даны разъяснения законодательства. В суд также поступило одно заявление – об обжаловании решения комиссии референдума в городе Актобе. Оно находится на рассмотрении», – сообщил представитель ведомства в ходе брифинга на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026».

