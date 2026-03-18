Реклама
ИИ будут активно внедрять в сферу правопорядка Казахстана

-
Редактор Юлия Машковская
-
13
Иллюстративное фото

В Казахстане планируется активное внедрение искусственного интеллекта в сферу обеспечения правопорядка. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства.

«Акцент на вовлечение новых субъектов профилактики и общественности, раннее реагирование, усиление индивидуальной работы, защиту прав несовершеннолетних и жертв бытового насилия», — подчеркнул Саденов.

Он отметил, что ежегодно МВД будет готовить Национальный доклад президенту о состоянии общественной безопасности и продолжит работу по обеспечению принципа неотвратимости наказания.

«Также продолжится цифровизация и внедрение ИИ: запуск Национальной системы видеомониторинга, модернизация дежурных частей, применение видеоаналитики и развитие дорожной безопасности и миграционного контроля», — добавил министр.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.