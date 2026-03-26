Михаил Мишустин примет участие в форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте

С 25 по 27 марта председатель правительства России Михаил Мишустин посетит Казахстан с рабочим визитом.

В рамках российско-казахстанских правительственных переговоров в Астане планируется обсудить дальнейшее развитие совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других сферах.

Также Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 26–27 марта в Шымкенте.

Кроме того, в рамках визита он выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026, сообщает пресс-служба правительства России.