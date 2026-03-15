Молодежь Казахстана активно принимает участие в электоральной кампании – глава миссии наблюдателей от СНГ

Как отметил Игорь Петришенко на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям, миссия СНГ в Казахстане осуществляет наблюдение 19-й раз.

Аккредитован 161 международный наблюдатель, наблюдение ведется в 9 регионах Казахстана и 12 зарубежных странах. Наблюдатели уже посетили более 520 участков.

Глава миссии также рассказал об одной новации, которая, по его мнению, является интересной. На одном из участков после голосования молодой человек предложил девушке выйти за него замуж, и девушка согласилась.

«И это тоже свидетельство того, что молодежь Казахстана активно принимает участие в электоральной кампании. Мы, кстати, отметили особенность, что наблюдают общественные наблюдатели, в основном молодежь. Молодежь действительно беспокоится, думает о будущем развитии страны. Я думаю, то решение, которое будет принято, оно будет принято именно для позитивного, устойчивого развития Казахстана», – сказал Игорь Петришенко.