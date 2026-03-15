Наблюдатели от международных организаций: было больше людей, которые голосуют впервые

Уэсли Александер Хилл, представляющий Международный центр по вопросам налогообложения и инвестиций (США), отметил, что специально для наблюдения за референдумом выбрал сельские населенные пункты.

Наблюдатель акцентировал внимание на высокой подготовленности сотрудников участков, высокой активности гражданского общества, представителей политических партий.

«Согласно нашему опыту и сравнивая данный референдум с предыдущими голосованиями, было больше людей, которые в первый раз голосуют из-за демографических изменений, которые мы наблюдаем. То есть много людей в первый раз проголосовало не просто потому, что им 18 исполнилось, а потому, что у них появилась возможность это сделать реально. И это основные статистические показатели на настоящий момент», — поделился спикер на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.

В свою очередь вице-президент Американо-Евразийского центра Ральф Винни рассказал, что посетил шесть избирательных участков.

«Было крайне интересно побеседовать с избирателями, которые выходили с участков, чтобы понимать, о чем они думают. В основном голосовали за будущее Казахстана — не за будущее для себя, хотя они также говорили, что это очень важно, — но они голосовали за будущее своих детей и внуков», — сказал спикер.