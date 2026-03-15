Референдум очень хорошо организован — глава Итальянского института по вопросам Азии

Редактор Юлия Машковская
Руководитель Итальянского института по вопросам Азии Пальмиери Доменико на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям остановился на работе Центральной комиссии референдума.

Он отметил, что референдум был организован на очень высоком уровне.

«Сегодня я посетил 12 избирательных участков в Астане и остался под большим впечатлением. Как и предыдущие выступающие, я также заметил, что люди настроены позитивно: молодежь активно участвует и выражает свою волю, семьи находят время прийти вместе с детьми. Все организовано очень хорошо. Народ Казахстана на этом референдуме выражает свою волю. От себя хочу пожелать всего наилучшего. Пусть все реформы успешно завершатся», — сказал спикер.

