Врачи Шымкента приняли участие в референдуме

Одной из обсуждаемых тем в проекте новой Конституции стала система здравоохранения. Поэтому сегодня в референдуме активно участвуют и медицинские работники. Один из них — главный врач городской клинической больницы №1 Бахытжан Позилов.

Он проголосовал на участке №33. По его словам, в проекте новой Конституции вопросам здравоохранения уделено особое внимание. При этом предлагаемые изменения, как он считает, не повлияют на доступность медицинской помощи для населения.

«Я тоже сделал свой выбор, потому что понимаю ответственность за будущее страны. Референдум — это демократический инструмент, через который народ выражает своё мнение. Как работники медицины, мы в первую очередь изучили положения проекта Конституции, касающиеся здравоохранения. Если раньше это была 29-я статья, то теперь она стала 32-й. Там чётко прописано, что каждый гражданин Казахстана имеет право на охрану здоровья. Также закреплено право на получение бесплатной медицинской помощи. Эти нормы подробно обсуждались при подготовке проекта новой Конституции»,— говорит Бахытжан Позилов, главный врач городской клинической больницы №1.

Всего изменения предлагается внести в 77 статей Конституции — это более 80 процентов основного закона страны. Через референдум граждане могут выразить своё отношение к этим поправкам. Каждый опущенный в урну бюллетень влияет на итог сегодняшнего голосования.

На этом участке зарегистрировано более двух тысяч жителей микрорайона Самал. За прозрачностью процесса следят наблюдатели.

«На данный момент по списку проголосовали 1332 человека. Люди приходят активно. На участке работают 9 членов комиссии и 5 наблюдателей. Голосование мы начали в 7 утра с исполнения гимна. Утром людей было особенно много, после обеда поток немного снизился»,— говорит Сержан Ортаев, председатель участка №33.

Сегодня в родильных домах Шымкента 252 будущие мамы также приняли участие в референдуме и сделали свой выбор.

Голосование организовано с соблюдением всех санитарных требований. По словам медиков, состояние здоровья будущих мам находится под постоянным контролем.