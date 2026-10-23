Куда сходить в Шымкенте 23 октября: выставка, творческий вечер, спектакль и кино

В пятницу, 23 октября, в Шымкенте можно посетить выставку местных производителей, сходить на творческий вечер, посмотреть спектакль или выбрать киносеанс.

Последний день выставки «Шымкент өнімдері – 2026»

23 октября станет заключительным днём городской выставки «Шымкент өнімдері – 2026». На площадке представлена продукция местных предприятий. Посетители могут познакомиться с товарами шымкентских производителей и напрямую пообщаться с представителями компаний. Адрес: проспект Нурсултана Назарбаева, 12, выставочный центр.

Творческий вечер «Өнегелі өнерге – 30 жыл»

В Шымкентском городском театре оперы и балета состоится юбилейный творческий вечер солистки Уралхан Сейилбековой, посвящённый 30-летию её творческой деятельности. Начало — 18:00. Продолжительность — 1 час 20 минут. Возрастное ограничение — 12+. Билеты — от 1 000 теңге.Адрес: улица Аскара Аскарова, 45. Источник: Freedom Ticketon.

Спектакль «Огонь детка»

23 октября в Шымкенте покажут спектакль театра Разии Хасановой «#Огонь детка». Постановка затрагивает темы отношений, доверия, внутренних переживаний и личного выбора. Начало — 19:00. Возрастное ограничение — 16+. Стоимость билетов — от 14 000 теңге. Источник: Freedom Ticketon.

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах Шымкента 23 октября можно выбрать казахстанские и зарубежные новинки.

В Galaxy Cinema в расписании заявлены семейная анимация «Как приручить монстров: Рождественский переполох», фантастический боевик «Клэйфейс» и казахстанский фильм «Kesu».

Перед посещением расписание и стоимость билетов лучше уточнить на сайте кинотеатра, так как время сеансов может меняться.