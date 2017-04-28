Нурсултан Назарбаев: «ЮКО на 80% дотационный регион»

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Назарбаев в Шымкенте

ЮКО, на территории которой расположено 40% всех теплиц страны, до сих пор остается дотационным регионом. В ходе встречи с интеллигенцией ЮКО глава государства Нурсултан Назарбаев призвал снизить нагрузку на республиканский бюджет и снизить дотационный процент.

Целый ряд проблемных вопросов обсуждался в ходе встречи главы государства с представителями интеллигенции юга. В частности глава государства коснулся вопроса дотаций.

«Регион до сих пор остается дотационным. В структуре бюджета области собственные доходы по итогам прошлого года составляют всего одну пятую часть, поступления из республиканского бюджета превысили 80%. Не принимаются меры по снижению нагрузки на республиканский бюджет и увеличению доли собственных доходов», — отметил президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев призвал чиновников на местах оказать поддержку предпринимателям.

«В Послании этого года я поручил разработать меры, направленные на улучшение бизнес-среды. Необходимо решить вопросы, связанные с длительностью сроков рассмотрения разрешительных документов о выделении дополнительного земельного участка, продления аренды, изменения цели его использования. Следует все эти процедуры сделать прозрачными, не допускать случаев волокиты и бумаготворчества. Развитие предпринимательства и сохранение финансовой стабильности должно стать значимым механизмом в деле самообеспечения региона», — сказал глава государства.

Наряду с этим, президент Казахстана указал на необходимость принятия системных мер по привлечению инвестиций.

«По итогам 2016 года допущено снижение общего объема инвестиций. А регион имеет все предпосылки для развития сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, туризма», — подытожил Нурсултан Назарбаев.

Отдельно президент Казахстана остановился на важности развития туристического потенциала региона.

«В моей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» я поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана», в реализации которого мы должны опираться на культурное и историческое наследие Казахстана. Южно-Казахстанская область обладает огромным туристическим потенциалом с неповторимой первозданной природой и крупными культурно-историческими ценностями. Поэтому необходимо создать высокоэффективную и конкурентоспособную туристическую инфраструктуру», — обратился к присутствующим глава государства.

Президент Казахстана указал на необходимость принятия принципиальных мер для улучшения обеспечения занятости населения, в частности, молодежи.

«Не всегда важно закончить престижный вуз, важно получить специальность, востребованную на рынке труда. Особенно это актуально в эпоху информационных технологий, цифровизации и компьютеризации производства. В недалеком будущем 50% имеющихся сейчас профессий не будут востребованы. Поэтому нужно всегда идти в ногу со временем и адаптироваться», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Также президент Казахстана напомнил о действующей в стране программе переселения из трудоизбыточных регионов.

«Программа работает и у вас в области. Я знаю, что вы трудолюбивые люди, и переезжая в северные и восточные регионы, вы вносите свой посильный вклад в развитие и в будущее нашей страны. Надо продолжить работу в этом направлении. Поручаю акиму области совместно с Правительством принять меры по повышению уровня занятости населения и его переселению, — сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил, что в области формируются строительный, фармацевтический и траспортно-логистические кластеры, развиваются предприятия легкой промышленности.

«Учитывая специфику региона, в условиях Третьей модернизации, необходимо развивать также переработку сельскохозяйственной продукции, экспортные производства обрабатывающей промышленности. Нужно развивать новые точки роста якорные проекты, и прежде всего, в областном центре, — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, глава государства обозначил важность реализации потенциала сельскохозяйственной отрасли региона.

Необходимо в полной мере использовать возможности программы развития агропромышленного комплекса. Главные направления повышение урожайности сельскохозяйственной продукции, поддержка отечественных производителей, применение современной агротехники.

Саида Турсуметова

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