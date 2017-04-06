Суд над насильником-садистом в Шымкенте прошел в закрытом режиме

Житель ЮКО изнасиловал жену скалкой на глазах у детей. Судья не сдержался и назвал извращенца нелюдем, передает Тimeskz.kz.

Процесс, проходивший в ЮКО, был закрытым. От сексуальных издевательств, устроенных 52-летним «маньяком», вооруженным скалкой, 40-летней гражданской супруге, с которой за 12 лет родили трех ребятишек, волосы на голове встают дыбом.

Мужчина уже побывал на зоне. Можно предположить, что фашистский опыт оттуда испробовал на супружнице.

Женщину после такой дикой оргии с разрывом брюшины и прочих жизненно важных органов врачи «откачали». Заслушали на закрытом процессе и детей — свидетелей садистских издевательств над матерью.

Обвиняемый признался и умолял простить его. Но женщина, пережившая ад, этого не сделала.

Процесс не оставил равнодушным и судью Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЮКО С. Темиралиева, председательствовавшего на процессе. «Нелюдь в человеческом обличии», — так он отозвался о подсудимом. Признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийства и по другим статья УК РК и отправил за колючую проволоку на 12 лет.

Приговор не вступил в законную силу.