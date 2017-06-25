Фура с помидорами из Казахстана опрокинулась на трассе в РФ. Водитель устроил распродажу на месте ДТП, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.

Водитель большегруза начал продавать помидоры, которыми была гружена фура. На вырученные с продажи деньги он рассчитывает эвакуировать машину. По данным издания, водитель продает помидоры по 400 рублей за ящик всем, кто подъезжает и интересуется ими.

Фура ехала из Екатеринбурга в Пермь. Заказчик приезжал на место аварии, но отказался от товара. По информации СМИ, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Мужчина получил легкое сотрясение головного мозга и сломал руку.