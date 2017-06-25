Фура с помидорами из Казахстана опрокинулась на трассе в РФ. Водитель устроил распродажу на месте ДТП, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.
Водитель большегруза начал продавать помидоры, которыми была гружена фура. На вырученные с продажи деньги он рассчитывает эвакуировать машину. По данным издания, водитель продает помидоры по 400 рублей за ящик всем, кто подъезжает и интересуется ими.
Фура ехала из Екатеринбурга в Пермь. Заказчик приезжал на место аварии, но отказался от товара. По информации СМИ, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Мужчина получил легкое сотрясение головного мозга и сломал руку.
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2 Комментариев Включено "Фура с помидорами из Казахстана опрокинулась на трассе в РФ: Водитель устроил распродажу на месте ДТП"
Скорей бы выздоровел и домой приехал водитель . А у нас на Верхнем помидоры по 350 тенге килограмм. Юг и такие цены !!! Колхозники в Россию продукцию загоняют и на внутреннем рынке цены не сбавляют. Еще и ноют что то там…Скорее бы Узбекистанскую продукцию бы завозили…у них там раньше зреет и меньше нитратов,а наши в большинстве отрава…
Хоть часть бы забрал заказчик.