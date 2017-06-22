Герой-полицейский к профессиональному празднику получил квартиру в Шымкенте

Обладатель ордена Айбын 2 степени, Турар Артыкбаев получил сегодня ключи от квартиры.

По словам полицейского, такого подарка он не ожидал. Да и в подвиге своем не видит большого героизма, говорит, просто выполнял свою работу.

«Молодой человек, вооруженный обрезом хотел убить девушку, которая не ответила ему взаимностью. Мы его обезвредили и спасли ее. Я благодарен руководству и акимату города в том числе за то, что так высоко оценили мою работу».

Полицейский, по мнению Турара Артыкбаева должен обладать главным качеством – желанием и готовностью честно и беззаветно служить народу.