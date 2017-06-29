В школах Сарыагашского района ЮКО ремонт задавили проверками

Депутаты Сарыагашского районного маслихата ЮКО обратились в постоянную комиссию по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению за помощью. Строительство в школах простаивает, проверки тендеров не прекращаются, сетуют народные избранники.

Депутаты Сайрыагашского районного маслихата обеспокоены тем, что строительство школ и проведение капитального строительства в населенных пунктах в районе приостановлены.

Альмахан Мауленов, депутат Сарыагашского районного маслихата: «В 15-ти школах Сарыагашского района должны начаться строительные работы, но только на одном объекте начато строительство, а в остальных — еще к строительству не приступили. Четыре раза, говорят, был приостановлен тендер. В тех школах, где должны начать капитальный ремонт, все тихо. Я депутатом избран второй созыв, но в моей практике такого не было! Сейчас уже июль месяц начинается. Если так тендеры будут проводиться и постоянные проверки будут, то в школах строительные работы начнутся в январе. Где наши дети будут учиться?!!»

Манабай Калменов, депутат Сарыагашского районного маслихата: «Из 16 школ только по одному определился победитель. Один тендер четыре раза проверяют. Уже в сентябре начнется учебный год. Два месяца осталось, когда успеют сделать капитальный ремонт, если еще не начали работы? Говорят, финконтроль проверяет. До какого времени будут проверять? Если есть нарушения, понятно, два, но не четыре же раза!»

Районные депутаты возмущены действиями контролирующих органов и просят помощи у депутатов областного маслихата. Письменно они обратились в постоянную комиссию по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению. Справедливого разрешения этого вопроса требует и один из предпринимателей юга, который участвовал в тендере, но объект не получил.

Жанабай Агабеков, предприниматель, депутат областного маслихата: «Я участвовал в тендере, но не выиграл. Как объяснили, есть письмо из министерства: из одного источника нельзя. Ну, хорошо, нет так нет. Потом узнаю во второй школе тендер выиграл один подрядчик, хотя у него как у меня есть замечания, да еще из одного источника. Почему нет объективности? В одном случае можно не допустить, во втором при одинаковых условиях другой признается победителем. Я считаю, что есть здесь проявления коррупции. И поэтому я направил письмо в министерство финансов».

Специально приглашенный на заседание постоянной комиссии областного маслихата руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Батырбек Кошербай признал, что с подобными вопросами в последнее время часто обращаются. На действия организаторов конкурса поступило 1328 заявлений.

Батырбек Кошербай, руководитель Департамента внутреннего государственного аудита по ЮКО: «Согласно новым правилам о госзакупках, значительно усилен контроль за организацией тендеров. Внедрение камерального контроля позволило осуществлять проверки на постоянной основе без посещения объекта государственного аудита. Раньше проверки государственных закупок осуществлялись только после полного завершения конкурсов и подведения итогов. Теперь они проводятся в 4 этапа. Во время первого изучается правильность опубликованной на портале конкурсной документации. Следующая проверка позволяет заранее обсудить конкурсную документацию, провести разъяснительную работу среди участников конкурса, контролировать процесс переписки. Третий этап проверки направлен предотвращение возможных нарушений. Должна быть предоставлена возможность исправить недостатки, выявленные в документации, предоставленной потенциальным поставщиком продукции. Таким образом, поставлена цель повысить качество проведения тендеров за счет тщательного контроля каждого этапа конкурса по госзакупкам. Если считаете, что есть нарушения, то можете письменно обратиться в депаратамент, также в министерство».

Ситуацией вокруг тендеров в Сарыагашском районе вплотную займется постоянная комиссия областного маслихата по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению.

Шынар Оразова