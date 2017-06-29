В Шымкенте убийцы пытались сжечь тело, а потом выбросили его в туалет

Полиция Каратауского района Шымкента задержала двух лиц, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого сначала пытались сжечь, а потом выбросили в туалет, сообщает Nur.kz

15 июня в отдел полиции Каратауского района поступило сообщение от жительницы поселка Кзылсай. Женщина сообщила, что обнаружила в выгребной яме общественного уличного туалета тело «не двигающегося мужчины». Прибывшие на место сотрудники полиции извлекли труп взрослого человека лет 30-35.

На трупе, кроме следов избиения, имелись следы копоти и сажи, свидетельствующие, что тело, предположительно, пытались сжечь. Полиция установила личность убитого, им оказался житель Шымкента 1983 года рождения Денис Б.

В результате оперативно-следственных мероприятий полицейские установили двоих подозреваемых. Выяснилось, что убитый вместе со своими знакомыми, жителями поселка Кзылсай, в течение двух суток до пришествия распивал спиртные напитки. На третьи сутки между убитым и одним из собутыльников произошел конфликт, переросший в драку. Ссора завершилась убийством Дениса.

По предварительным данным третий участник вечеринки в это время спал. Он был разбужен другом уже после того, как Денис перестал подавать признаки жизни. Убедившись в смерти Дениса, оба приятели решили избавиться от трупа. Для чего пытались развести на своем участке костер и сжечь тело.

Однако после многократных неудавшихся попыток они выбрали другой путь — оттащили труп к общественному туалету на окраине, с помощью топора вскрыли настил и, бросив тело в выгребную яму, вновь заколотили деревянный пол.

Главному подозреваемому предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Второй соучастник пока привлекается за недонесение о совершенном преступлении. Однако сыщики не исключают, что его роль в преступлении могла быть гораздо более активной.

В настоящее время по делу назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.